Глава МИД ФРГ призвал Европу по-новому строить отношения с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас призвал "привести в равновесие партнерские отношения" с США.

Принимая во внимание курс нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, "при котором Атлантика стала шире", в сотрудничестве с США следует сконцентрироваться на сферах, в которых "уравновешены интересы и ценности обеих сторон", заявил Мас в среду, выступая с речью в Берлине на конференции, посвященной будущему Европы.

По его словам, Евросоюз должен поверить в свои силы и в тех случаях, когда США пересекают красную линию, создавать противовес. В сферах, где США предпочли самоизоляцию, Европа должна действовать более активно. "Когда администрация США ставит под сомнения наши ценности и интересы, мы должны действовать решительно", - подчеркнул глава МИД Германии.

Как отметил политик, первым тестом для европейцев стало решение США об одностороннем выходе из ядерной сделки с Ираном. Мас призвал ЕС защищать это соглашение, чтобы не допустить гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке, которая имела бы катастрофические последствия для Европы.

Кроме того, министр предостерег от ожиданий, что после окончания президентства Трампа трансатлантические отношения вновь станут такими, как прежде. По его словам, сейчас альянсы, крепившиеся десятилетиями, ставятся под сомнение в "такте Твиттера". "Потрясения уже сейчас настолько существенны, что их последствия будут ощутимы еще долго после Трампа", - сказал Мас.

Глава МИД Германии призвал к "радикальному углублению сотрудничества" с Францией. При этом, по его мнению, Берлин и Париж должны выступать не в роли учителей, а вдохновителей, которые стремятся решительно способствовать развитию Европы. Мас выразил уверенность в том, что их примеру последуют другие страны ЕС, если Германия и Франция "сумеют наладить всеобъемлющее сотрудничество в сфере экономики, финансов, энергетики и безопасности".

Хайко Мас призвал европейцев к "реальному изменению менталитета". По его словам, нужна решимость сформулировать и проводить совместную внешнюю политику. В настоящее время Европа далека от этого. В связи с этим немецкий политик высказался в пользу создания Европейского совета безопасности, который собирался бы ежегодно с участием всех стран ЕС с целью проведения согласованной внешней политики и политики безопасности. Ранее с предложением о создании Европейского совета безопасности выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

Для повышения дееспособности ЕС Мас призвал отказу от правила, согласно которому все решения в Брюсселе принимаются по принципу единогласия. По мнению политика, Европейский совет должен в ближайшее время определить сферы, в которых решения будут приниматься большинством голосов.