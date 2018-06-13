Экс-президента Мальдив приговорили к 19 месяцам тюрьмы

Суд Мальдив в среду признал экс-президента страны Момуна Абдула Гаюма виновным в препятствии правосудию и приговорил его к 19 месяцам заключения, сообщило издание Avas.

По информации издания, Гаюму и еще двум судьям Верховного суда (ВС) предъявили обвинение за отказ передать мобильные телефоны следователям полиции. Бывший президент и судьи обвинения отрицают. Судей также приговорили к одному году и семи месяцам заключения по данному обвинению.

Ранее полиция республики задержала бывшего главу государства Момуна Абдула Гаюма, двух судей ВС и ряд оппозиционных политиков. Власти обвинили экс-президента в подкупе судей для того, чтобы они отменили приговоры некоторым оппозиционерам и способствовали свержению правительства. Девяти задержанным в марте предъявили обвинение в терроризме.

Внутриполитическая ситуация на Мальдивах резко обострилась в начале февраля, когда ВС страны постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров.

СМИ сообщили о возможном импичменте президенту республики, после чего действующий глава государства Абдулла Ямин ввел в стране режим чрезвычайного положения. 22 марта президент объявил о прекращении режима ЧП в стране.