Польша не выполнила главные требования Еврокомиссии по судебной реформе

Власти Польши, несмотря на внесение ряда законодательных изменений, по-прежнему не выполнили ключевые требования Еврокомиссии в отношении судебной реформы, заявил в среду первый вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом исполнительная коллегия ЕС готова пересмотреть решение, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой.

"Я с сожалением информирую вас, что в целом, несмотря на внесение законодательных изменений, обозначенные Еврокомиссией ключевые обеспокоенности не были учтены", - сказал Тиммерманс, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Выступление транслировала видеослужба Еврокомиссии.

Еврокомиссар сообщил, что 17 июня прибудет в Варшаву для переговоров с польскими властями.

Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.