Последнее обновление: 13.06.2018 18:10

Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет.

"Только что приземлился. Долгое путешествие, но все теперь могут чувствовать себя гораздо безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. Северная Корея имеет отличный потенциал в будущем", - написал Трамп в Twitter.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР.

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