На границе Беларуси и России образовался затор длиной 15 км

В Дубровенском районе Белвруси на границе с Россией образовался затор из автомобилей длиной 15–20 км. Об этом сообщил начальник отделения ГАИ УВД Витебского исполкома Александр Казючиц.

Он отметил, что пробка возникла на трассе М1 Минск- Брест- Москва. При этом он не сообщил причины образования затора. В настоящее время в Дубровенском районе работают сотрудники ГАИ, они обеспечивают дорожную безопасность и своевременное продвижение колонны.

Как отмечает телеканал «Мир», в пробке застряли тысячи болельщиков, которые едут на чемпионат мира по футболу-2018 в Россию через Беларусь.

В конце мая Россия и Беларусь подписали межправительственное соглашение по визовому режиму для иностранных болельщиков, которые приедут на ЧМ-2018 через белорусскую территорию. Для иностранных фанатов в Беларуси будет действовать безвизовый режим с 4 июня по 25 июля.

Россия в ответ предоставит такую же возможность для иностранцев с 21 по 30 июня 2019 года на время проведения Европейских игр в Минске.