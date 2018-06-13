В Турции запустили газопровод TANAP из Азербайджана

В турецкой провинции Эскишехир прошла церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), предназначенного для транспортировки газа из Азербайджана в Европу.
На мероприятие приехали президенты Турции, Азербайджана, Сербии, Украины а также лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.
В своем обращении к участникам церемонии Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул, что странам удалось закончить строительство магистрали раньше срока.
"Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу", - сказал он.
Турецкий лидер также пообещал, что первые поставки газа в ЕС начнутся в июне 2019 года.
Трансанатолийский газопровод был заложен в 2015 году. Пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров газа планирует забирать Анкара, оставшееся голубое топливо пойдет на европейские рынки.