В Турции запустили газопровод TANAP из Азербайджана

В турецкой провинции Эскишехир прошла церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), предназначенного для транспортировки газа из Азербайджана в Европу.

На мероприятие приехали президенты Турции, Азербайджана, Сербии, Украины а также лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.

В своем обращении к участникам церемонии Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул, что странам удалось закончить строительство магистрали раньше срока.

"Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу", - сказал он.

Турецкий лидер также пообещал, что первые поставки газа в ЕС начнутся в июне 2019 года.

Трансанатолийский газопровод был заложен в 2015 году. Пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров газа планирует забирать Анкара, оставшееся голубое топливо пойдет на европейские рынки.