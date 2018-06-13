Греция и Македония достигли соглашения по спору о наименовании.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во вторник проинформировал президента страны Прокописа Павлопулоса о состоянии переговоров двух стран. Греция признает соседнее государство под названием Республика Северная Македония. Решение греческой стороны позволит сохранить этническую и культурную идентичность, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев.

Спор вокруг наименования страны Македонии возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. Афины опасаются, что в случае закрепления названия Македония за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область.

Из-за греческой позиции официальное название Македонии в ООН с 1993 года - "бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует ее вступление в Евросоюз и НАТО. Ранее греческий премьер-министр заявил, что будущее название соседней страны вполне может содержать слово Македония, однако в географической или иной привязке.

В начале июня в Скопье прошли массовые протесты против переименования страны. Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил о намерении провести референдум о новом названии государства.