Последнее обновление: 13.06.2018 11:15

В Беларуси цены производителей промпродукции в мае выросли на 0,5%, с начала года – на 2,7%

Индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2018 г. по сравнению с апрелем 2018 г. составил 100,5%, с декабрем 2017 г. – 102,7%, в том числе на инвестиционные товары – 100,4% и 102,4% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 102,8%, потребительские товары – 100,1% и 101,7% соответственно.

Как сообщает Белстат, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2018 г. по сравнению с апрелем 2018 г. составил 98,2%, с декабрем 2017 г. – 102,9%, в том числе в растениеводстве – 94,5% и 106,4% соответственно, животноводстве – 99,4% и 101,9% соответственно.

Индекс цен в строительстве в мае 2018 г. по сравнению с апрелем 2018 г. составил 100,7%, с декабрем 2017 г. – 102,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,5% и 104% соответственно, машины и оборудование – 100,3% и 97,9%, прочие работы и затраты – 98,4% и 105,8% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2018 г. по сравнению с апрелем 2018 г. составил 99,5%, с декабрем 2017 г. – 104,2%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае 2018 г. по сравнению с апрелем 2018 г. составил 100,5%, с декабрем 2017 г. – 102,8%.

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