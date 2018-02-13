Последнее обновление: 13.02.2018 17:51

Цены на промпродукцию в январе выросли на 0,5%, на сельхозпродукцию - на 1,5%

Индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. составил 100,5%, в том числе на инвестиционные товары – 100,6%, промежуточные товары – 100,6%, потребительские товары – 100,4%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. составил 101,5%, в том числе в растениеводстве – 101,3%, животноводстве – 101,9%.

Индекс цен в строительстве в январе 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. составил 104,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 104,9%, машины и оборудование – 98,5%, прочие работы и затраты – 124,4%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. составил 101%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. составил 100,1%.

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