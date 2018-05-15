Цены производителей промпродукции В РБ выросли в апреле на 0,8%, с начала года - на 2%

Индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2018 г. по сравнению с мартом 2018 г. составил 100,8%, с декабрем 2017 г. – 102%, в том числе на инвестиционные товары – 100,8% и 102,1% соответственно, промежуточные товары – 101% и 102%, потребительские товары – 100,3% и 101,6% соответственно.

Как сообщает Белстат, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2018 г. по сравнению с мартом 2018 г. составил 99,3%, с декабрем 2017 г. – 104,7%, в том числе в растениеводстве – 97,4% и 112,7% соответственно, животноводстве – 100% и 102,3% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в апреле 2018 г. по сравнению с мартом 2018 г. составил 100,3%, с декабрем 2017 г. – 104,8%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в апреле 2018 г. по сравнению с мартом 2018 г. составил 102,2%, с декабрем 2017 г. – 102,3%.