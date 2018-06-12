Последнее обновление: 12.06.2018 18:01

В европейских аэропортах появятся капсулы для сна

В Словении разработали футуристичные капсулы для сна, которые планируют устанавливать в европейских аэропортах.

Внешне модули AirPod напоминают гоночные автомобили, а внутри путешественники смогут не только выспаться, но и зарядить смартфон, подключиться к Wi-Fi, посмотреть кино или поработать за ноутбуком, пишет 34travel.

Капсула позволяет полностью изолироваться от внешнего мира, но не забывать о его существовании – она автоматически отправляет сигнал-уведомление, когда пассажиру пора выдвигаться к выходу на посадку.

Создатели спальных модулей говорят, что их детища будут дорабатываться. Тем не менее, первые экземпляры этого дизайнерского чуда планируют разместить в некоторых европейских аэропортах уже в этом году.

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