ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в США в 2018 году

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2018 году на 50 тысяч баррелей в сутки, до 10,51 миллиона баррелей в день, следует из июньского доклада организации.

В мае ОПЕК прогнозировала, что среднесуточная добыча нефти в США в 2018 году составит 10,46 миллиона баррелей в сутки.

"Вслед за ростом добычи нефти США в 2017 году на 0,5 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, в 2018 году ожидается устойчивый рост, который превысит этот показатель более чем вдвое, составив 1,16 миллиона баррелей в сутки, до 10,51 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.