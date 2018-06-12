Истребители НАТО за неделю сопроводили 12 российских самолетов

Истребители НАТО за неделю восемь раз поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить российские военные самолеты — в общей сложности 12 самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Как сообщает Минобороны Литвы, 4 июня самолеты НАТО идентифицировали российский самолет-разведчик (Ил-20″ и истребитель «Су-24МР». Оба самолета летели с основной части России в Калининградскую область.

5 июня натовские истребители поднимались в воздух четыре раза: был идентифицирован и сопровожден транспортник «Ан-12», позже — две истребителя «Су-24», летевшие в Калининградскую область, а также транспортные самолеты «АН-26» и «Ан-12», летевшие из Калининградской области на материковую часть России, а также летевшие из Калининградской области и возвращавшиеся туда два истребителя «Су-27».

9 июня воздушная полиция НАТО трижды сопроводила российские самолеты — это был разведывательный самолет «Ил-20», транспортный «Ан-26», истребитель «Су-24».

По данным Минобороны, активность российских военных самолетов над Балтикой фиксируется вторую неделю подряд. В последнюю неделю мая натовские истребители сопроводили 16 российских самолетов.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.