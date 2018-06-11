Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде

Президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

Церемония официального подписания состоялась во время встречи главы государства со слушателями Академии лидерства.

“Сегодня, 11 июня - исторический день. Исторический потому, что "безвиз" (первая годовщина введения – ред.). Для меня лично это очень важно, потому что это еще и день рождения отца. И исторический потому, что это ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры", - отметил президент перед подписанием закона.

В то же время он подчеркнул, что принятие и подписание закона является не концом работы, а лишь ее началом по созданию независимого антикоррупционного суда.

Как сообщалось, 9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде, принятом парламентом 7 июня.

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" определяет принципы организации и деятельности ВАС как высшего специализированного суда в системе судоустройства, специальные требования к судьям этого суда и гарантии их деятельности, а также особенности проведения конкурса на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

Положения закона согласованы с МВФ и Венецианской комиссией и предоставляют право голоса международным экспертам в отборе антикоррупционных судей.

Президент убежден, что Высший антикоррупционный суд удастся создать в этом году.