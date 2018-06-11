Прокуратура начала расследование в отношении главы Audi

В рамках дизельного скандала прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении руководителя автомобильного концерна Audi Руперта Штадлера.

Как сообщили представители прокуратуры в понедельник Штадлер проходит по делу как обвиняемый еще с 30 мая. В понедельник в его квартире прошел обыск. Кроме того, как сообщили в ведомстве, обыск проведен в квартире не названного по имени члена правления Audi. Как и в случае Штадлера, речь идет об обвинении в мошенничестве и подлоге. Следствие полагает, что оба фигуранта дела имели отношение к продаже европейским потребителям дизельных автомобилей с манипулированными данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Число обвиняемых по делу, открытому мюнхенской прокуратурой в отношении концерна Audi, достигло 20 человек. На минувшей неделе Федеральное ведомство автомобильного транспорта (KBA) объявило об официальном отзыве 60 тысяч моделей A6 и A7 из-за манипуляций с программным обеспечением. В апреле 2017 года обыски прошли в главном офисе Audi. Тогда речь шла о дизельных двигателях, которые Audi поставил концерну Porsche. Обе автомобильные марки принадлежат концерну Volkswagen.

Ранее, 10 июня, KBA сообщило, что в автомобилях концерна Daimler обнаружены пять запрещенных к использованию программных функций, способных отключать систему очистки выхлопных газов. В ведомстве подозревают, что подобными функциями оснащены почти 1 млн автомобилей с дизельным двигателем, соответствующим норме Евро-6.