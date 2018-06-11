Последнее обновление: 11.06.2018 14:02

App Store запретил приложения для майнинга криптовалют

Компания Apple ввела новые правила публикации и условия использования биткоин- и других криптовалютых приложений в App Store. Изменения затронули кошельки, биржи, платформы для ICO и приложения для майнинга.

“Хранить криптовалюту можно в приложениях-кошельках от разработчиков, зарегистрированных как организации. А совершать транзакции и криптовалютные переводы на биржах можно в официальных приложениях самих бирж”, - говорится в блоге компании.

Теперь разработчики не смогут загружать в App Store приложения, которые предлагают цифровую валюту взамен на выполнение заданий, например, размещение публикаций в соцсетях.

Новые правила включают также запрет на размещение майнинговых приложений в магазине, осуществляющих добычу криптовалют на устройствах компании. Этот запрет, однако, это не касается программ, связанных с облачным майнингом.

Загружать в App Store приложения для поддержки ICO и торговли криптовалютными фьючерсами могут только банки и финансовые институты с соответствующей лицензией.

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