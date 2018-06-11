Страны G7 призвали Россию прекратить "подрывать демократию"

Страны "большой семерки" потребовали от России отказаться от попыток "подрывать демократию". Об этом говорится в тексте итогового коммюнике, согласованного по результатам саммита G7 в Канаде, несмотря на разногласия по важнейшим темам.

О подписании итогового заявления, в субботу, 9 июня, объявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

В частности, страны Группы семи осудили атаку в Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Как следует из коммюнике, участники саммита G7 поддерживают точку зрения Великобритании относительно того, что ответсвенность за атаку "с высокой степенью вероятности" лежит на России. "Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрыв демократической системы и поддержку сирийского режима", - говорится в итогом заявлении.

Помимо прочего, страны-участницы G7 приняли решение о разработке новой системы защиты от пропаганды. Так называемый "Механизм быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism) позволит быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации.

Перед вылетом на саммит G7 Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в "большую восьмерку". Его поддержал новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте, написавший на своей странице в Twitter, что возвращение России "в интересах каждого". Однако позже глава итальянского правительства присоединился к позиции других представителей ЕС, отклонивших предложение Трампа о возвращении России.

Однако участникам саммита не удалось достичь согласия по некоторым основополагающим пунктам. В частности, речь идет о разногласиях между президентом США Дональдом Трампом и лидерами других государств G7 в вопросе защиты климата. Американский президент, сославшись на подготовку к встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, отбыл в Сингапур до завершения саммита, пропустив таким образом переговоры, посвященные изменению климата.

Несмотря на то, что конфликт вокруг атомного соглашения с Ираном был одной из важнейших тем саммита, в итоговом коммюнике не говорится о достижении компромисса по этому вопросу. Ранее США объявили о выходе из соглашения и введении санкций против Тегерана, что привело к разногласиям с европейскими участниками, а также РФ и Китаем. Однако в итоговом заявлении G7 говорится лишь, что страны "большой семерки" намерены " гарантировать, что иранская атомная программа останется безопасной".

Вопрос об атомном разоружении Северной Кореи стал одной из немногих тем, по которой участники саммита были едины во мнении. Страны "большой семерки" единогласно поддержали усилия Дональда Трампа и японского премьер-министра Синдзо Абэ по денуклеаризации корейского полуострова.

В свою очередь страны "большой семерки", в том числе и США, объявили борьбу протекционизму. По итогам саммита государства-участники объявили, что они приложат совместные усилия, чтобы уменьшить таможенные тарифы, дотации и прочие торговые препятствия. При этом тема таможенных пошлин на сталь и алюминий, которая стала причиной острого конфликта между США и европейскими странами, не поднималась.

Кроме того, государства G7 объявили о намерении модернизировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Дональд Трамп обвинил ВТО в нечестном отношении к США. Страны Группы семи пришли к выводу, что организацию следует сделать "справедливее как можно быстрее".

Следующий саммит "большой семерки" должны пройти летом 2019 года во французском Биаррице. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита в канадском Ла Мальбе заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.