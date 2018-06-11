Трамп продлил на год санкции против белорусских чиновников

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении некоторых представителей властей Беларуси. Соответствующий указ, адресованный Конгрессу США, в пятницу, 8 июня, был опубликован на сайте Белого дома.

Как следует из документа, "действия и поведение ряда представителей правительства Беларуси продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". В Беларуси по-прежнему нарушаются права человека, а власти вовлечены в коррупционные схемы, считают в Вашингтоне.

Указ о санкциях в отношении белорусских властей впервые был издан в 2006 году Джорджем Бушем. Бывший президент США распорядился арестовать финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко, а также некоторых высокопоставленных чиновников. Санкции были введены в связи с президентскими выборами в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.