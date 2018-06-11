Страны G7 разработают систему защиты от пропаганды и манипуляций

На саммите "большой семерки" в Канаде страны-участницы приняли решение о разработке новой системы защиты от пропаганды, сообщает в субботу, 9 июня, агентство dpa.

Так называемый "Механизм быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism) позволит быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от "таких стран, как Россия".

В частности, спецслужбы США обвиняют Россию в организации хакерской атаки на почту Хиллари Клинтон: этот инцидент стал одной из причин, приведших к провалу Клинтон на президентских выборах. В свою очередь, в Германии считают, что Кремль намеренно вбрасывал ложную информацию, чтобы повлиять на общественное мнение в этой стране. Одним из самых громких скандалов стало дело "девочки Лизы", которую якобы похитили и изнасиловали мигранты. Кроме того, "исключительно проблематичной" страны G7 видят поддержку РФ европейских партий и движений, которые выступают против Евросоюза.

С помощью новой системы защиты страны-члены Группы семи планируют анализировать данные о подобных информационных атаках, а также обмениваться ими друг с другом. Предполагается, что " в идеальном случае" на атаку должна последовать скоординированная реакция, которая может выражаться в виде ответной кампании или санкций.