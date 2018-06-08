Honda и General Motors совместно разработают батареи для электрокаров

Японский производитель автомобилей компания Honda и ее американский конкурент General Motors решили совместно разрабатывать батареи следующего поколения для электромобилей.

Компании планируют использовать в электромобилях батареи меньшего размера, которые будут заряжаться быстрее. Такие электромобили будут продавать в Северной Америке, сообщает NHK World-Japan.

"Международная конкуренция в области производства электромобилей обостряется. Считается, что батареи станут их ключевой частью, так как их стоимость составляет половину общей стоимости автомобиля и оказывает влияние на дальность пробега. Два автопроизводителя надеются, что партнерство поможет им сократить затраты на разработку", - пишет издание.

В области разработки батарей также наблюдается сотрудничество между компаниями разных отраслей. К примеру, японский производитель автомобилей компания Toyota объединила усилия с производителем электроники компанией Panasonic.

Honda и General Motors уже пять лет совместно производят автомобили на топливных элементах.