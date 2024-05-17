Honda инвестирует $65 млрд в развитие технологий электромобилей

Honda Motor Co. планирует увеличить инвестиции в технологии электромобилей до примерно 10 триллионов иен ($65 миллиардов) в течение десяти лет. Об этом сообщает Kyodo.

Honda будет вкладывать деньги в развитие технологий электрокаров до 2030 года.

Инвестиции будут направлены на повышение конкурентоспособности японского автопроизводителя с зарубежными конкурентами, такими как Tesla Inc. и китайский BYD Co.

Honda стремится увеличить долю электромобилей и автомобилей на топливных элементах до 100% общего объема продаж новых автомобилей в 2040 году.

Генеральный директор Honda Тошихиро Мибе заявил, что индустрия электромобилей все еще только зарождается, но "в долгосрочной перспективе переход на электромобили будет продолжаться стабильно".