Последнее обновление: 08.06.2018 16:39

НАТО и Евросоюз наладили обмен предупреждениями о кибератаках

НАТО и ЕС и договорились обмениваться предупреждениями об угрозах в сфере кибербезопасности, а также усилить свои тренировочные миссии в Ираке, сообщил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

В пятницу в Брюсселе в рамках оборонного совмина НАТО прошли консультации с участием главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, где обсуждались совместные проекты в оборонной сфере.

"Прогресс (в сотрудничестве) был существенным. Наши организации сейчас обмениваются в режиме реального времени предупреждениями об кибератаках и вредоносных программах", - сообщил он по итогам переговоров с представителями ЕС.

"Мы также обсудили, как мы можем дополнить усилия друг друга на южном направлении. Например, как НАТО, так и ЕС увеличивают свое присутствие в Ираке, ЕС сфокусировано на гражданском секторе безопасности, НАТО – на формировании возможностей иракских структур безопасности и обороны", - сообщил генсек, упомянув также про образовательную систему для военных.

По его словам, НАТО и ЕС также усилили сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам.

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