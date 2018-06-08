Россия и Китай договорились о строительстве 4 блоков на китайских АЭС

Россия и Китай договорились о строительстве четырех энергоблоков на китайских атомных электростанциях Сюйдапу и Тяньвань.

В рамках визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Китай договор о сотрудничестве подписали гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава государственного энергетического управления КНР Нур Бекри.

Согласно сообщению Росатома, были подписаны соглашения о строительстве четырех атомных блоков, по два на атомной электростанции Сюйдапу и Тяньваньской АЭС, сотрудничестве в сооружении и эксплуатации на территории Китая демонстрационного реактора на быстрых нейтронах и поставки комплектующих для радионуклидных тепловых блоков космического назначения, необходимых для реализации лунной программы Китая.