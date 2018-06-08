IKEA откажется от одноразовых пластиковых товаров до 2020 года

Крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома IKEA полностью откажется до 2020 года от использования одноразовых пластиковых товаров в магазинах и ресторанах.

"IKEA постепенно, до 2020 года, откажется от использования одноразовых пластиковых товаров в магазинах и ресторанах на фоне роста обеспокоенности через эффекты пластика на окружающую среду", - говорится в сообщении The Guardian.

В компании отметили, что речь идет об отказе от одноразовых пластиковых трубочек, тарелок, стаканов, пакетов, а также тарелок и стаканов из картона, которые покрыты пластиком. Во время этого процесса указанные изделия будут заменены, где возможно, альтернативными вариантами.

Отмечается, что IKEA уже нацелена, чтобы отказаться от пластика, который изготовлен из нефти, и ожидает, что до 2020 года все пластиковые товары будут изготовлены из переработанного материала.

Как сообщалось, Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых изделий из пластика и фактически штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке.