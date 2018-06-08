Глава МИД ФРГ заявил, что Германия больше не может замалчивать разногласия с США

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия больше не может замалчивать разногласия с США.

"Мы привыкли, что можем полагаться на имеющиеся договоренности. Это коренным образом изменилось", - сказал он в интервью газете Suddeutsche Zeitung. Глава внешнеполитического ведомства Германии добавил, что "за пределами Европы США остаются нашим самым близким партнером", но "есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать".

По словам Мааса, выход Вашингтона из соглашения по климату, договоренностей с Ираном по ядерной программе и введение пошлин являются односторонними решениями, которые вредят Европе. Трамп "сознательно идет на то, что окажет отрицательное влияние непосредственно на Европу", сказал Маас.

Он также подверг критике американского президента за то, что тот в своей политике преследует курс, ставящий США выше всех других стран.

"Ничто из этого не сделает мир лучше, безопаснее или спокойнее", - добавил министр.

На фоне усложнившихся отношений с Вашингтоном Маас призвал европейские страны к более тесному сотрудничеству и приветствовал идею создания европейского совета безопасности.

"Нам нужны преобразования, чтобы быть дееспособными и реагировать гораздо лучше и быстрее", - отметил он.

Президент США 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. А незадолго до саммита G7 президент США ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из большинства стран, включая государства ЕС, КНР, Канаду и Мексику.