Канада и Франция предлагают взять под контроль создание искусственного интеллекта

Канада и Франция заключили соглашение, которое предлагает создать международный орган, ответственный за регулирование искусственного интеллекта. Об этом после встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Франции Эммануэля Макрона рассказали в офисе главы правительства Канады.

«Премьер-министр Трюдо и президент Макрон подписали Канадско-французское заявление об искусственном интеллекте, которое призывает к созданию международной исследовательской группы по вопросам искусственного интеллекта, в состав которой войдут эксперты из правительственных кругов, бизнес-среды и гражданского обществ», - объяснили в Трюдо.

Задачей этой группы должна стать разработка общепризнанных правил для всей сферы искусственного интеллекта. «Группа должна стать глобальным авторитетом в вопросах, которые касаются искусственного интеллекта - отрасли, имеющая все большее влияние на экономический рост и рынок труда», - подчеркнули в офисе премьер-министра Канады.

Трюдо вместе с Макроном и другими главами государств и правительств стран-членов G7 сегодня примут участие в 44-ом саммите "Большой семерки" в канадском городке Ля Мальбе в провинции Квебек.