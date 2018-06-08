В Варшаве сегодня пройдет саммит “Бухарестской девятки”

Саммит стран "Бухарестской девятки" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Болгария) на уровне президентов состоится в пятницу, 8 июня, в Варшаве.

По результатам саммита президенты примут общую декларацию, в которой речь пойдет, в частности, о благосклонности политики "открытых дверей" в НАТО.

Ожидается, что в саммите будут участвовать президенты или председатели парламентов стран "девятки", а также высокопоставленные чиновники НАТО.

Как отметил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, встреча проходит за месяц до июльского саммита НАТО, чтобы подчеркнуть роль восточного фланга Альянса и его взнос в безопасность всей Организации.

Президенты будут участвовать в политической и военной сессиях, где обсудят, в частности, с военными стратегами ситуацию с региональной безопасностью.

По результатам саммита президенты примут декларацию, в которой, по словам Щерского, речь пойдет о восприятии ими угроз для региона восточной Европы, взнос в союзническую безопасность, а также политику "открытых дверей" в НАТО.

Президенты также будут участвовать в Варшаве в мероприятиях, посвященных 100-летию восстановления независимости Польши.

Это будет второй саммит "Бухарестской девятки" на уровне президентов. Предыдущий саммит состоялся в ноябре 2015 года в Бухаресте.