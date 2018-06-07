Саудовская Аравия и ОАЭ впервые провели заседание координационного совета

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты провели первое в истории заседание их совместного координационного совета.

"Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты провели первое в истории заседание Координационного совета Саудовской Аравии - Эмиратов", - говорится в сообщении АР.

Саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман в ночь на четверг принял наследного принца Абу-Даби Мохаммеда бин Зайеда аль-Нахайяна в Джидде.

Саудовская Аравия и ОАЭ в декабре создали совместный координационный совет для «проведения консультаций и координации во всех сферах», входящих в совместные интересы двух стран.