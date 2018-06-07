Трамп будет отстаивать жесткую позицию в отношении торговли на саммите G7

Президент США Дональд Трамп не отказывается от жесткой позиции в отношении торговли, сказал главный экономический советник Белого дома в преддверии противостояния Вашингтона и его союзников на саммите G7 в Канаде.

Встреча в Шарлевуа в провинции Квебек в пятницу и субботу станет для лидеров G7 первой возможностью лично пообщаться с Трампом после того, как США на прошлой неделе ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского союза.

Решение Вашингтона разозлило членов G7 и привело к ответным мерам Канады и Мексики. ЕС также пообещал ответить на действия США, взволновав инвесторов, которые опасаются начала торговой войны, способной подорвать рост мировой экономики.

Канадский премьер Джастин Трюдо и его коллега из Великобритании Тереза Мэй, которая также примет участие в саммите, входят в число тех, кто резко критикует решение США о пошлинах.

“Есть разногласия. Он стоит на своем. И он собирается с ними поговорить”, - сказал главный экономический советник Трампа Ларри Кадлоу журналистам в Вашингтоне.

Трамп, который обещал защитить производственный сектор США и рабочих от того, что он называет несправедливой международной конкуренцией в рамках своей программы “Первым делом - Америка”, должен провести двусторонние встречи с Трюдо и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сказал Кадлоу.

Представитель администрации французского президента сказал, что хотя страны-члены G7 выскажут Трампу свое недовольство относительно пошлин, они не будут ставить ультиматум, требуя отменить решение, поскольку саммит “не то место, где обсуждаются подобные вещи”.

В состав G7 входят Канада, США, Япония, Великобритания, Италия, Франция и Германия. Чиновники Евросоюза также будут присутствовать на саммите.

Встреча Трампа с Трюдо может стать особенно напряженной, учитывая, что американский президент недавно резко раскритиковал торговую политику Канады, а Оттава возмутилась решением Вашингтона оправдать введение пошлин беспокойством о национальной безопасности.

“Я знаю, что нам предстоят очень, очень откровенные обсуждения”, - сказал Трюдо Global TV, отметив, что лично выскажет Трампу недовольство Канады пошлинами США на встрече в Квебеке.

Мало кто ждет разрешения торгового спора на этой неделе, после того как министры финансов стран-партнеров США по G7 вступили в спор с главой американского Минфина Стивеном Мнучиным на встрече на прошлой неделе.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что ждет “трудных обсуждений”.