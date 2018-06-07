Последнее обновление: 07.06.2018 14:17

Меркель предлагает сделать ЕС постоянным членом Совбеза ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала предоставить Европейскому союзу статус постоянного члена Совета безопасности ООН, заменив членство отдельных государств - Франции и Великобритании. Об этом Меркель заявила на заседании фракции Европейской народной партии в Европарламенте.

Канцлер считает, что президент США Дональд Трамп разрушает сложившийся миропорядок, поэтому Евросоюз должен стать более сплоченным.

Происходит реорганизация мирового порядка, о чем говорят разногласия с США в НАТО, выход Трампа их Парижского климатического соглашения и сделки с Ираном. В такой ситуации ЕС должен найти для себя новую и более решительную роль, заверила Меркель.

"Если Европа хочет стать глобальным игроком, она должна и действовать, как глобальный игрок", - сказала она, отметив, что такая позиция требует и финансовых вложений.

Меркель призвала отказаться от ежемесячных заседаний Европарламента в Страсбурге, которые обходятся в многомиллионные суммы. Она также предложила создать европейский совет безопасности, в который вошли бы десять членов для быстрого принятия решений в сфере внешней политики и политики безопасности.

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