В Чернобыльской зоне третьи сутки тушат лесной пожар

В Чернобыльской зоне по состоянию на утро 7 июня продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 1,5 га.

"По состоянию на 7 часов 7 июня продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 1,5 га", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

Отмечается, что к тушению привлечены 35 единиц техники и 150 человек, из них от ГСЧС 22 единиц техники и 130 человек личного состава. Авиацией ГСЧС с начала работ совершено 69 сбросов воды (318 т). Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Как сообщали украинские СМИ, 5 июня в 10.10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив. Полиция открыла уголовное производство.

По данным ГСЧС, 6 июня пожар в Чернобыльской зоне локализован на площади 3 гектара (огнем были охвачены 12 га).