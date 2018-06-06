Нидерланды признали Украину невиновной в гибели малайзийского Boeing

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок ответил на обращение депутатов парламента, которые задавали вопросы относительно роли Украины в гибели пассажиров и членов экипажа рейса MH17 в Донбассе, сообщает издание NOS.

В запросе законодатели указывали, что если у Украины были данные о появлении в зоне конфликта ракетной установки «Бук М1», то у Киева были основания закрыть воздушное пространство над опасным регионом или хотя бы увеличить высоту воздушного коридора.

Блок в письме депутатам указал, что полученные Международной следственной группой данные не позволяют говорить об ответственности Украины. По его словам, «нет убедительных доказательств, что Киев не предпринял достаточных мер, чтобы предотвратить возможную катастрофу».

Глава МИД Нидерландов указал также, что проводить дополнительные расследования на эту тему нецелесообразно. Однако при этом он все же уточнил, что международная комиссия напрямую не изучает вопрос, следовало ли Украине закрывать воздушное пространство, а потому «определенная информация из материалов расследования может оказаться актуальной позже».

Объединенная следственная группа, занимающаяся расследованием авиакатастрофы, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, 24 мая представила доклад с предварительными итогами расследования. По словам ее представителей, лайнер был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области. Следователи полагают, что ЗРК доставили на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из России.

После этого доклада кабмин Нидерландов заявил, что будет считать Россию ответственной за крушение самолета. В свою очередь министр транспорта Малайзии​ Энтони Локе заявил, что пока нет неопровержимых доказательств того, что Россия причастна к крушению.