Страны G7 могут разойтись в вопросе пошлин на саммите в Канаде

Страны “Большой семёрки” (G7), лидеры которых встретятся на этой неделе в Канаде, могут разойтись во мнениях по вопросу пошлин США на металлы, возмутивших Канаду и членов Европейского союза, сообщил высокопоставленный канадский чиновник во вторник.

Президент США Дональд Трамп, который также примет участие в саммите в канадской провинции Квебек, на прошлой неделе объявил о введении пошлин в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики, сославшись на соображения национальной безопасности.

Канадский чиновник сказал, что обсуждение темы мировой экономики в первый день саммита, который начнется в пятницу и займет два дня, быстро перейдет к торговым вопросам.

“Будут разногласия по важным вопросам, и одним из них, безусловно, станут пошлины”, - сказал он журналистам.

“Мы не будем скрывать тот факт, что расходимся во мнениях по некоторым из этих вопросов, и в этом ценность G7, иметь возможность проводить откровенные дискуссии между лидерами”.

На прошлой неделе состоялась встреча министров финансов стран G7, где они резко раскритиковали решение Вашингтона о пошлинах, создав предпосылки к развязыванию ожесточенных споров на саммите.

Позиция премьер-министр Канады Джастина Трюдо в отношении ответных мер останется “последовательной и ясной”, сказал чиновник.

Канада, крупнейший поставщик стали в США, заявила на прошлой неделе, что введет пошлины на импорт продукции из США, включая виски, апельсиновый сок, сталь, алюминий и другие товары, стоимостью 16,6 миллиарда канадских долларов ($12,79 миллиарда).

Канадский чиновник сказал, что Трюдо намерен сосредоточить внимание на таких темах, как рост экономики, который будет отвечать всеобщим интересам, и достижение гендерного равенства.

Однако большинство членов G7 в первую очередь хотят обсудить вопрос пошлин, а также решение США о выходе из ядерной сделки с Ираном.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, члены блока не возлагают больших надежд на саммит и не предвидят прорыва в вопросе пошлин.

Чиновник из Германии сказал, что европейские члены G7 выступят единым фронтом по ряду вопросов - от Ирана до торговли и изменения климата, но добавил, что он не знает, согласуют ли лидеры заключительное коммюнике.