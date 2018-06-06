Германия не хочет менять формат G7 из-за разногласий с США

Правительство Германии стремится сохранить формат встреч ведущих индустриальных держав G7, несмотря на серьезные разногласия с США.

Когда мнения партнеров по ряду тем разнятся, тем важнее вести диалог в устоявшемся формате переговоров, заявил вчера dpa неназванный представитель кабинета министров в Берлине.

Между тем, как признал представитель Берлина, за несколько дней до начала саммита G7 в Квебеке до сих пор не готов проект совместного коммюнике, над которым работают шерпы семи глав государств и правительств. Представитель правительства ФРГ отметил, что Германия на переговорах в Канаде не отступит от своей точки зрения.

Для правительства США важно, чтобы "большая семерка" выступала с единой позицией по центральным вопросам мировой политики по отношению к остальным странам, включая Россию и Китай, указал далее собеседник агентства. Берлин ожидает сложных переговоров, но предполагает, что европейские государства смогут защитить свою позицию по основным темам встречи, отметил представитель германского правительства.

На саммите G7 8-9 июня в Канаде речь пойдет о проблемах свободной торговли и сотрудничества стран "большой семерки" на международной арене, а также о мерах по сохранению климата. По всем из них между США и остальными шестью странами имеются разногласия. Кроме того, как ожидается, будет обсуждаться ряд других тем международной политики и безопасности, включая ядерное разоружение КНДР.

США фактически оказались в изоляции среди партнеров по "большой семерке", прежде всего, из-за введения пошлин на сталь и алюминий. На встрече G7 на уровне министров финансов и главы Центробанков в канадском Уистлере в начале июня представители шести стран выразили своим коллегам из Вашингтона "обеспокоенность и разочарование" в связи с пошлинами. Участники встречи не опубликовали совместной итоговой декларации, как это обычно делается на мероприятиях в формате G7, в котором участвуют США, Германия, Канада, Япония, Великобритания, Франция и Италия.

Решение о введении США штрафных пошлин на сталь и алюминий для производителей из Евросоюза, Канады и Мексики вступило в действие 1 июня. Соединенные Штаты ввели пошлины, составляющие 25% на изделия из стали и 10% - из алюминия, изначально с 23 марта, затем компаниям из ЕС дважды предоставлялась отсрочка. Канада и Евросоюз подали во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобы на введение пошлин.