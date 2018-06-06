Последнее обновление: 06.06.2018 12:47

Сингапур ограничит воздушное пространство на время саммита США и КНДР

Воздушное пространство Сингапура будет ограничено на время проведения планируемого саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщает издание Straits Times со ссылкой на распространенное уведомление Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Согласно уведомлению, воздушное пространство над Сингапуром будет закрываться на некоторое время 11, 12 и 13 июня. Также сообщается, что прибывающие в сингапурский международный аэропорт Чанги самолеты должны будут снижать скорость, а также столкнутся с некоторыми ограничениями на взлетно-посадочной полосе, "исходя из национальной безопасности".

Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, США активно готовятся к саммиту с лидером КНДР.

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