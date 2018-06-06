Последнее обновление: 06.06.2018 12:47

Катар заявил о стремлении вступить в НАТО

Вступление в НАТО является долгосрочной стратегической целью Катара. Об этом во вторник, 5 июня, заявил министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя.

По его словам, страна является "главным внеблоковым союзником" Североатлантического альянса.

Министр отметил роль Катара как одной из наиболее важных "стран региона в вопросе качества вооружения". Доха способна разместить "один из специализированных центров" НАТО, подчеркнул аль-Атыйя.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке терроризма. В адрес страны был выдвинут список требований из 13 пунктов. В том числе - закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.

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