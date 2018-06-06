Польские эксперты заявили о следах взрывчатки на Ту-154‍

Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский, объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках самолета, сообщает агентство PAP.

Утверждается, что компоненты взрывчатых веществ также нашли на теле одной из жертв. В то же время исследования не показали наличия подобных соединений в почве на месте авиакатастрофы.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич, который сейчас возглавляет комиссию, неоднократно заявлял, что причиной авиакатастрофы могли стать взрывы на борту. В октябре прошлого года эксперты не подтвердили его предположения, отметив лишь, что один из регистраторов полета зафиксировал "воздействие на самолет очень большой энергии".

Следствие по делу об авиакатастрофе польского самолета Ту-154 под Смоленском продлено до конца текущего года, сообщила в начале апреля пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.

"Расследование смоленской катастрофы продлено до 31 декабря 2018 года", - сказала Бялик.