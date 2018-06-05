Украина решила рассекретить новую порцию документов по аварии в Чернобыле

Государственная архивная служба Украины решила оцифровать и опубликовать документы, внесенные в международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира», и касающиеся аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявила глава Госархива Татьяна Баранова.

Доступными станут сведения о развитии атомной энергетики на Украине перед аварией, радиационном заражении после нее, ликвидации последствий. «Документы будут оцифрованы для их максимальной доступности <...> будет создана специальная рубрика на веб-портале Госархива», - заверила Баранова.

На Украине уже публиковались документы КГБ, посвященные аварии на станции. В 2010 году СБУ рассекретила 49 документов, которые касаются аварийных ситуаций до апреля 1986 года, эвакуации жителей, инцидентов во время ликвидации последствий аварии. Второй блок документов, касающихся нарушений при строительстве, эксплуатации и деятельности властей во время борьбы с техногенной катастрофой, был опубликован в 2016 году.

Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Из-за радиоактивного заражения были эвакуированы 115 тыс. человек из 30-километровой зоны вокруг станции, в частности, город атомщиков Припять. Частичная эвакуация прошла в части зараженных районов в Беларуси и России. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 600 тыс. человек в конце 1980-х годов, причем непосредственно на станции и в ее окрестностях — до 200 тыс. Высокие дозы облучения получили около 60 тыс. ликвидаторов, из них несколько тысяч умерли вскоре после аварии.