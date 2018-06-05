Сейм Литвы принял в первом чтении выводы расследования о "Росатоме"

Сейм Литвы поддержал в первом чтении выводы парламентского расследования о влиянии российских компаний, в том числе "Росатома", на политиков, а также руководителей и сотрудников госпредприятий, ведомств и учреждений.

За принятие документа во вторник, 5 июня, проголосовали 88 депутатов, 13 воздержались, против не голосовал никто. В тот же день планируется окончательно принять выводы расследования.

Представляя выводы комиссии по расследованию, глава комитета по национальной безопасности и обороне литовского Сейма Витаускас Бакас указал на системный характер вмешательства бизнеса в политические процессы в Литве. Компании оказывали влияние на литовских политиков на протяжении многих лет, добавил он.

Председатель правящего Союза крестьян и "зеленых" Литвы Рамунас Карбаускис сообщил, что после принятия выводов расследования будет сформирована новая комиссия, которая продолжит изучать предполагаемое вмешательство бизнеса в политические процессы в Литве.

Расследование комитета по национальной безопасности и обороне продолжалось более полугода. Депутаты проверяли "механизмы финансирования партий, стремление российской госкорпорации "Росатом" участвовать в секторах, важных для национальной безопасности Литвы". Помимо "Росатома", в расследовании фигурирует литовский концерн MG Baltic, действующий среди прочего в сфере розничной торговли, недвижимости и СМИ.