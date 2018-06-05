Курц призывает на треть сократить Еврокомиссию

Канцлер Австрии Себастьян Курц призывает Европейский Союз сократить расходы на управление, а также сократить число членов Еврокомиссии. Об этом сообщает АР.

«Канцлер Австрии Себастьян Курц призывает Европейский Союз сократить расходы на управление, поскольку Вена готовится взять на себя председательство в блоке в следующем месяце», - говорится в докладе.

Курц также предположил сократить число членов Еврокомиссии с 28 до 18 человек «на основе принципа справедливой ротации», чтобы сделать орган более эффективным.

Курц также выступил за отказ от одной из штаб-квартир ЕС, но признал, что Франция вряд ли откажется от Страсбурга.

Как известно, Брюссель намерен согласовать пакет расходов на 2021-2027 годы до выборов в Европарламент в мае следующего года. Австрия выступает за сокращение бюджета блока.