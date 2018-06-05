США попросили Саудовскую Аравию и ряд других членов ОПЕК увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией.

Такая необычная просьба поступила после того, как розничные цены на бензин в США взлетели до самого высокого за последние три года уровня, а президент США Дональд Трамп в Twitter публично выразил недовольство политикой ОПЕК и растущими ценами на нефть.

Также это следует за решением Вашингтона восстановить санкции в отношении экспорта нефти Ирана, которые ранее убрали с мирового рынка около 1 млн баррелей нефти в сутки.

"Хотя конгрессмены США обычно критиковали ОПЕК во времена высоких цен на нефть, а правительство время от времени подталкивало картель добывать больше, это необычно для Вашингтона просить особых увеличений добычи, говорят некоторые источники, не желающие быть названными", - указывает агентство.

Неизвестно точно, каким образом была осуществлена эта просьба. Она обсуждалась в ходе встречи нескольких арабских нефтяных министров, которая прошла в минувшие выходные в столице Кувейта, говорят источники.

Заявление, размещенное по итогам встречи, обещало "гарантировать своевременное обеспечение стабильных поставок нефти, чтобы удовлетворять растущий спрос и компенсировать падение в некоторых регионах мира".

Саудовская Аравия и Россия в прошлом месяце предложили постепенное увеличение нефтедобычи, хотя некоторые члены группы пока не дали согласия.

"Похоже, ОПЕК взялась за старое. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!" - говорилось в сообщении Д.Трампа в Twitter, опубликованном в конце апреля.

Министр финансов США Стивен Мнучин, пишет Bloomberg, в прошлом месяце сообщил, что Вашингтон вел "разные беседы с различными сторонами о разных участниках, которые могли бы желать увеличить поставки нефти, чтобы компенсировать" влияние санкций США на добычу нефти Ирана. Хотя С.Мнучин отказался раскрыть детали, лишь четыре страны из числа ОПЕК и их союзников имеют достаточно свободных мощностей, чтобы снизить это влияние: Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ и Кувейт.

ОПЕК и ряд стран не-ОПЕК, включая Россию, Мексику, Казахстан, в конце 2016 года договорились снизить нефтедобычу на 1,8 млн б/с, чтобы увеличить цены на нефть. Цена нефти Brent выросла с $45 за баррель, предшествовавших сделке, до более, чем $80 за баррель в прошлом месяце.

ОПЕК и его союзники обсудят политику нефтедобычи на вторую половину года на встречах, намеченных на 22-23 июня в Вене. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в прошлом месяце высказал "опасения" со стороны стран-потребителей относительно высоких цен на нефть и добавил, что ОПЕК и союзникам, вероятно, следует увеличить добычу.

Самые последние комментарии Д.Трампа и просьба о дополнительной нефти входят в число самых сильных вмешательств в дела ОПЕК со времен Билла Ричардсона, министра энергетики в ходе второго срока Билла Клинтона, который позвонил министру Саудовской Аравии в разгар встречи ОПЕК в 2000 году и попросил об увеличении нефтедобычи. Вмешательство привело в ярость других членов картеля, обострив раскол между Саудовской Аравией и Ираном, пишет агентство.