Мексика готовится ввести 20-процентные пошлины на свинину из США

Мексика введет пошлины в размере 20 процентов на импорт свинины из США, сказали Reuters в понедельник два чиновника в отрасли, напрямую знакомые с планами, впервые детально рассказав о мерах в ответ на решение американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия.

Мексика сообщила на прошлой неделе, что ответные меры коснутся свиных окороков и лопаток от американских поставщиков, на которые приходится около 90 процентов годового показателя импорта продукции в размере $1,07 миллиарда.

“Речь о 20-процентных (пошлинах) на (свиные) окорока и лопатки, свежие и мороженые, с костями и без костей”, - сказал президент мексиканской ассоциации производителей свинины Эриберто Эрнандес после брифинга с министром экономики страны Ильдефонсо Гуахардо и его команды.

Власти не смогли немедленно ответить на запрос о комментарии в отношении пошлин и встречи.

Эрнандес сказал, что поддерживает решение правительства Мексики и не считает, что это приведет к росту цен на свинину в стране, поскольку у Мексики “есть много альтернатив” американским поставщикам.

Принятые меры стали ответом на решение администрации Трампа на прошлой неделе ввести пошлины в отношении импорта стали и алюминия под предлогом, что конкуренция со стороны других стран, включая Мексику, угрожает национальной безопасности США.

Решение США продвигаться в вопросе пошлин усложнило переговоры с Мексикой и Канадой о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

В прошлом году Мексика импортировала почти 650.000 тонн свиных окороков и лопаток стоимостью около $1,07 миллиарда, показали правительственные данные.

Общий объем импорта свинины в Мексику в 2017 году составил около 840.000 тонн.