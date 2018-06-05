Министр финансов Перу подал в отставку из-за смягчения налоговой реформы

Министр экономики и финансов Перу Давид Туэста подал в отставку после того, как правительство отказалось от идеи резкого повышения налогов на топливо, которая привела к масштабным забастовкам на юге страны, передает телеканала TeleSUR.

Д.Туэста принял это решение после возвращения из поездки на форум Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, пишет газета Gestion.

В начале мая власти Перу объявили о повышении налогов на бензин, дизельное топливо, новые автомобили (кроме гибридных и электромобилей), безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара и алкоголь, сигары и сигареты. Национальное общество промышленников Перу предупредило, что этот шаг усилит распространение контрабанды и контрафакта.

На прошлой неделе повышение ставок налога на топливо и автомобили привело к забастовкам в южных регионах, парализовавшим движение транспорта и работу госучреждений.

В результате президент Перу Мартин Вискара принял решение существенно смягчить топливные налоги. М.Вискара до марта занимал должность первого вице-президента Перу и вступил в должность главы государства после отставки президента Педро Пабло Кучински на фоне обвинений в подкупе для получения голосов в парламенте, который собирался голосовать по импичменту президента.

М.Вискара заявил, что принял отставку главы Минфина и пообещал повысить доходы бюджета за счет более эффективного сбора налогов.

"Рост страны будет достигнут в результате инвестиций и улучшения сбора налогов, а не повышения налоговых ставок", - сказал президент в телеобращении к нации.

Однако забота о доходах бюджета была лишь одним из факторов, которые учитывало министерство экономики и финансов. В обосновании законопроекта о налогах приводилось исследование Гарвардского университета о том, что Перу ежегодно недосчитывается $24 млрд, или порядка 11% ВВП, из-за болезней, вызванных курением, употреблением алкоголя, ожирением и загрязнением окружающей среды.

При этом государство тратит на здравоохранение лишь 3,7% ВВП, подчеркивали эксперты ведомства.

С президентских выборов в июле 2016 года в Перу сменилось уже пять министров экономики и финансов.

По данным агентства EFE, преемником Д.Туэсты может экс-министр сельского хозяйства Перу Хосе Ариста, который сейчас руководит группой советников при министерстве экономики и финансов.