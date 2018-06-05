Правительство ФРГ заявило о критическом сокращении количества насекомых

По данным правительства Германии, в стране критическим образом снизилось количество насекомых. В связи с этим необходимо принять срочные меры по предотвращению возможных последствий для экосистемы и человека. Об этом говорится в отчете Министерства охраны окружающей среды ФРГ, о котором во вторник, 5 июня, сообщают газета Westdeutsche Zeitung и другие издания медиагруппы Funke.

Из 8 тысяч занесенных в Красную книгу видов насекомых в Германии 42 процента находятся под угрозой исчезновения, уже вымерли, исчезли или являются крайне редкими, говорится далее в документе. Особенно опасным считается вымирание насекомых-опылителей. Из 557 исследованных на данных момент видов диких пчел более 40 процентов находятся под угрозой исчезновения.

Главными причинами снижения числа насекомых является потеря жизненного пространства, а также использование ядовитых химикатов в сельском хозяйстве, наличие вредных веществ в почве и воде.

"Исчезновение видов происходит не в далеких странах, а прямо перед дверью нашего дома", - заявила в интервью WAZ министр охраны окружающей среды Свенья Шульце. Она сообщила о старте программы мер по защите насекомых. По словам министра, необходимы "перемены в политике в отношении пестицидов, улучшение мониторинга популяций насекомых и расширение сельскохозяйственных угодий, на которых могут жить насекомые".

Отчет будет официально представлен 6 июня на конференции федеральных земель по вопросам защиты окружающей среды в Бремене. До конца лета Шульце планирует скоординировать с земельными властями меры по мониторингу насекомых по всей стране.