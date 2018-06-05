Последнее обновление: 05.06.2018 11:54

Суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплат "Нафтогазу"

Суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, заявили в украинской компании.

Отмечается, что судебные исполнители заморозят активы российской компании в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома" — в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.

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