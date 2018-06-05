Россия введет ограничения на поставки белорусского молока

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Беларуси с 6 июня, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано​.

По ее словам, решение принято из-за того, что из Беларуси продолжает поступать «небезопасная молочная продукция». Больше всего нарушений власти обнаружили в молоке и сливках, пастеризованных и стерилизованных наливом, молоке и сливках сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотках, концентрате сывороточного и молочного белка.

Как уточнила Мелано, ограничения вводятся на ввоз всей перечисленной продукции, поступающей как на переработку, так и в потребительской таре, объемом свыше 2,5 л.

В Россельхознадзоре отметили, что уведомили об ограничении поставок замминистра сельского хозяйства Беларусии Ивана Смильгиня.

Россия уже собиралась в начале 2018 года ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции из республики. Сначала соответствующие меры власти планировали ввести с 26 февраля, но позднее этот срок переносился. 14 марта в Россельхознадзоре заявили, что ограничения вводиться не будут.

Как сообщал ранее РБК, из-за локального перепроизводства закупочные цены на сырое и сухое молоко в России падают с начала этого года. Падение цен, которое затронуло все регионы, производители называли «критическим». Для стабилизации ситуации Минсельхоз разработал меры поддержки, которые предполагали в том числе введение квот на импорт молочного сырья из Беларуси. Но производители сочли их «беспрецедентным вмешательством» государства в рыночную экономику и попросили защиты у ФАС.