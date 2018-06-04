Страны Балтии поддержали размещение военной базы США в Польше

Премьер-министры стран Балтии выразили поддержку желанию Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США на постоянной основе.

Как сообщает пресс-служба эстонского правительства, премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши Юри Ратас, Марис Кучинскис, Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий в понедельник завершили двухдневную встречу в Таллине, в ходе которой обсуждались объединение электросетей стран Балтии с Европой, бюджет ЕС на 2021-2027 годы, предстоящий саммит НАТО и вопросы безопасности.

"Присутствие США в регионе Польши и стран Балтии с точки зрения Эстонии очень важно. Можно приветствовать более активный приход в Польшу", - сказал премьер-министр Эстонии Ратас на совместной пресс-конференции, добавив, что необходимо сохранять единство США и стран Балтии в сфере обороны.

Премьеры Латвии и Литвы также выразили заинтересованность увеличением присутствия США в балтийском регионе.

Одной из главных тем встречи премьеров в Таллине была подготовка к назначенному на 11-12 июля саммиту НАТО.

"Мы отправимся на саммит НАТО с хорошими новостями. В этом году расходы на оборону стран Балтии и Польши составляют не менее, а то и более двух процентов ВВП. Кроме того, Эстония усилила свое участие в операции НАТО в Афганистане сорока военнослужащими. Там мы служим плечом к плечу с военными из США и Великобритании. Мы разделяем общие обязательства. НАТО присутствует в Балтийском регионе, а мы, в свою очередь, занимаемся вопросами безопасности на южном направлении НАТО", - отметил Ратас.

Польша сделала предложение США о размещении у себя на постоянной основе американской бронетанковой дивизии и готова понести для этого расходы в сумме 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.