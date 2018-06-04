Путин подписал закон о контрсанкциях против США и их союзников

Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Госдуме документ был принят 22 мая, Совет Федерации одобрил его через неделю.

Закон дает правительству право по решению президента вводить различные меры противодействия санкциям США против России, но при этом ограничения не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не выпускают в России или в других странах. Такие решения также могут быть приняты главой государства на основании предложений Совбеза России.

Власти могут вводить контрсанкции как в отношении недружественных стран, так и организаций, которые находятся под их юрисдикцией, прямо или косвенно подконтрольны им или аффилированы с такими странами, а также в отношении должностных лиц и граждан этих государств.

Закон также позволяет отменить контрсанкции, если устранены обстоятельства, ставшие причиной для их введения.

Документ, ставший основ​ой для закона, был внесен на рассмотрение в парламент в середине апреля. Изначально законопроект предусматривал более жесткие ограничения, в частности, он предполагал введение запрета или ограничений на закупки Россией лекарств из США и государств, которые поддержали их санкции. Положения проекта вызвали волну критики, в том числе со стороны администрации президента, медицинского сообщества и представителей госкомпаний, крупного бизнеса. После этого авторы документа убрали из него запрет на импорт лекарств и запрет на работу в России иностранных специалистов.

Ретейлеры ранее предупредили о возможном росте цен в связи с принятием закона о контрсанкциях. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснили, что к этому приведут дополнительные расходы ретейлеров, чьи издержки увеличатся из-за усиления контроля за поставщиками и необходимости управлять рисками из-за возможных штрафов.​