AccorHotels рассматривает выкуп у Франции госдоли в Air France KLM

Крупнейшая в Европе гостиничная сеть AccorHotels рассматривает покупку части или всей 14,3-процентной доли французского правительства в авиаперевозчике Air France KLM, чтобы успешнее конкурировать с такими компаниями, как Expedia и Booking.com, которые предоставляют клиентам более широкие пакеты услуг.

Акции Air France KLM выросли на 6,2 процента к 11.40, поскольку инвесторы надеются, что эта сделка поможет авиаперевозчику осуществить болезненные реформы, на которые не решается пойти государство.

Бумаги Accor подешевели на 4,2 процента.

“AccorHotels подтверждает, что возобновила размышления над этим вопросом (покупкой доли) и находится на очень ранней стадии оценки целесообразности и потенциальных условий, которые в надлежащее время обсудит с Air France KLM”, - сообщил гостиничный оператор.

“Никакой уверенности в том, что эти инициативы приведут к какому-либо соглашению или реализации в какой-либо форме, нет”.

Французская газета Les Echos в воскресенье сообщила, что правительство рассматривает продажу доли в Air France KLM и что руководство AccorHotels уведомило его о своем интересе.

Air France и Мнистерство финансов Франции в воскресенье отказались от комментариев.

Глава KLM Питер Эльберс в понедельник также отказался комментировать сообщение Les Echos, однако, выступая на ежегодной встрече Международной ассоциации воздушного транспорта в Сиднее, сказал: “Да, Air France нуждается в реструктуризации, да, необходимы некоторые интервенции. Уже есть прогресс. Достаточен ли он? Нет. Надо ли сделать больше? Да”.

Les Echos сообщила, что правительство рассматривает три варианта: продажу AccorHotels всей доли, части доли или ее обмен на акции AccorHotels.