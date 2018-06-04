Итальянский UniCredit рассматривает слияние с французским Societe Generale

Крупнейший банк Италии UniCredit SpA рассматривает слияние с французским Societe Generale SA, сообщила в воскресенье газета The Financial Times.

Гендиректор UniCredit Жан-Пьер Мюстье, ранее возглавлявший подразделение инвестбанкинга SocGen, прорабатывает идею слияния уже несколько месяцев, сообщила The Financial Times со ссылкой на источники.

Хотя никаких официальных предложений пока не поступало, члены совета директоров SocGen также рассматривают возможность слияния, сообщило издание.

Высокопоставленные представители руководства обоих банков подчеркнули, что подготовка пока находится на ранней стадии, а политическая нестабильность в Италии затормозила реализацию плана на 18 месяцев, сообщило издание.

SocGen в заявлении, направленном Рейтер по электронной почте, опроверг информацию о “каких либо обсуждениях советом директоров потенциального слияния с UniCredit”.

UniCredit отказался комментировать сообщение The Financial Times.

Глава Societe Generale Фредерик Удеа сказал в ноябре, что заключение трансграничных банковских сделок в Европе в ближайшие кварталы маловероятно, но добавил, что новая трехлетняя стратегия французского кредитора позволит ему занять прочное положение для слияний, когда придет время.